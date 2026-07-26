Su Rai 1 a “Noos – L’avventura della conoscenza” Alberto Angela intervista Luca Parmitano

Secondo appuntamento, domenica 26 luglio alle 21.25 su Rai 1, con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie di Rai Cultura

Secondo appuntamento, domenica 26 luglio alle 21.25 su Rai 1, con Alberto Angela e “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. La copertina della nuova puntata è dedicata alla forma fisica e cioè allo stato generale di salute e benessere di una persona. Quando la nostra forma fisica è buona svolgiamo attività quotidiane con energia, efficienza e senza eccessiva fatica.

Ma cosa succede se invece andiamo fuori forma? Molto spesso è la nostra silhouette a cambiare: perde peso e dimagriamo troppo, oppure aumenta di peso e diventa troppo voluminosa. Con la dottoressa Anna Maria Colao, docente ordinaria di endocrinologia e malattie del metabolismo presso l’università Federico II di Napoli, si parlerà di obesità e di salute partendo da un presupposto fondamentale: l’obesità è una malattia cronica e recidivante e la società deve garantire i servizi essenziali di assistenza e di cura. Farmaci, diete, interventi chirurgici e indagini approfondite possono davvero migliorare la vita di milioni di persone e affrontare questa patologia apertamente e con un valido supporto medico, può garantire un reale percorso di guarigione per questi pazienti.

Spazio poi ad un approfondimento sulle prossime missioni spaziali. Luca Parmitano, in collegamento da Houston, racconterà ad Alberto Angela l’emozione di far parte dell’equipaggio dell’Artemis III, il team di astronauti che sperimenterà nell’orbita terrestre le nuove tecnologie che apriranno la via verso la luna. Obiettivo: viaggiare sempre più lontano dal sistema solare.

Il futuro sarà anche il tema del servizio dedicato alle auto a guida autonoma con un viaggio nella tecnologia dei trasporti con l’astrofisico Luca Perri. Se ne discuterà poi con il filosofo Luciano Floridi, tra le voci più autorevoli nel campo della filosofia dell’informazione, docente a Yale e a Bologna e autore del rapporto “L’Italia nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

Con Dario Fabbri un’analisi delle dinamiche geopolitiche mondiali e con la fisica Giuliana Galati la spiegazione di come la scienza trasformi il piombo in oro. L’astrofisica Edwige Pezzulli accompagnerà i telespettatori nell’esplorazione dei vulcani del sistema solare, con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’Università di Roma Tor Vergata, la scoperta invece delle cinque fasi dell’atto sessuale, dal desiderio alla risoluzione, in un viaggio tra fisiologia, emozioni e sentimenti.

Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia del serial killer John Wayne Gacy, il “clown assassino” che per anni nascose la sua ferocia dietro la maschera di un cittadino modello.

Con Massimo Polidoro la spiegazione dei meccanismi psicologici dietro i raggiri telefonici e su whatsapp e con il Professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario, saranno svelati i segreti molecolari dell’olio e i consigli per la frittura perfetta. Un salto nella preistoria porterà invece sulla Jurassic Coast inglese, alla scoperta dei giganteschi rettili marini del Giurassico, come il temibile pliosauro, in un servizio raccontato dal paleontologo Alfio Alessandro Chiarenza.

Spazio anche alla medicina, con il racconto della cura dei grandi ustionati e delle nuove frontiere della pelle ricostruita in laboratorio, tra i reparti dell’Ospedale Niguarda di Milano e le startup biotech internazionali. Si parlerà poi di sicurezza aerea alla scoperta del D-check: il controllo totale in cui gli aerei vengono smontati ogni sei anni.

“Noos – L’avventura della conoscenza”, prodotto da Rai Cultura è un programma di Alberto Angela. Scritto con Fabio Buttarelli e con Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.