Stasera in replica su Rai Storia “Cari amici vicini e lontani” con Renzo Arbore

Per il Centenario della Radio Italiana, Renzo Arbore presenta una riedizione di Cari Amici vicini e lontani, che nel 1984 celebrò i suoi primi 60 anni

Rai Cultura continua a celebrare i 100 anni di Radio Rai proponendo una nuova selezione dal celebre programma di Renzo Arbore, “Cari amici vicini e lontani”, in onda domenica 26 luglio 2026 alle 21:10 su Rai Storia.

Ospiti della prima puntata: Nunzio Filogamo, Pippo Barzizza, Enrico Montesano, Leone Piccioni e il cast di “Bandiera Gialla”. Nella seconda puntata si parla della Radio di Guerra con Titta Arista e Ruggero Orlando e della comicità radiofonica con Gino Bramieri, Luciano Salce, Enrico Vaime e Sergio Corbucci.

Un programma di Rai Cultura firmato da Renzo Arbore, Ugo Porcelli ed Enrico Salvatori, con la collaborazione di Lucia Ciancaglini. Produttore esecutivo Alessandra Giorgi. Regia di Luca Nannini e Agostino Pozzi.