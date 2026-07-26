“Primo amore”, il documentario sulla Juve dei record, stasera su Rai 2

Su Rai 2 “Primo amore”: il racconto, attraverso immagini d’archivio e testimonianze, del decennio d’oro della Juventus (1975-1985), quando la squadra vinse tutti i principali trofei nazionali ed internazionali

Per dieci anni, dal 1975 al 1985, Torino diventa la capitale del calcio mondiale. Ben 12 i titoli conquistati dalla Juventus che ribalta il suo destino: da Cenerentola a squadra capace di vincere tutto a livello internazionale. “Primo amore nel 1972 era il titolo di un libro-disco 33 giri di Sandro Ciotti sulla storia bianconera” rievoca il giornalista Carlo Nesti.

E “Juventus primo amore” è anche il titolo del documentario che sarà trasmesso da Rai 2 domenica 26 luglio 2026 alle 21:20. Il calcio che diventa un prisma attraverso cui leggere una società che cambia. “Le gesta sportive sono all’interno di un ingranaggio ben più grande – spiega il regista Angelo Bozzolini -, che ci restituisce la storia del Paese, le tensioni sociali degli anni di piombo, l’ingresso nel benessere degli anni ’80”.

Un racconto fatto con i protagonisti di allora da Marco Tardelli a Dino Zoff, da Boniek alla moglie di Scirea. E poi lui, le roi, Michel Platinì.