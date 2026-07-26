Nonantola, catturato il misterioso lucertolone: è un Tegu Argentino Rosso

A Nonantola risolto il giallo del lucertolone vagante per strada: recuperato un tegu argentino, messo in sicurezza dai volontari del centro il Pettirosso e dai Carabinieri Cites di Modena

Ha girato per giorni a Nonantola, nel Modenese, tra le sterpaglie dei campi e persino lungo una strada cittadina, indisturbato, tra lo stupore e anche lo spavento dei passanti. Poi, dopo numerosi avvisamenti e segnalazioni dei residenti, in particolare di via Rebecchi, anche via social, il lucertolone rosso è stato identificato e messo al sicuro dai volontari del Centro recupero Fauna Selvatica “”Il Pettirosso” e dai Carabinieri del Nucleo Cites di Modena.

IL TEGU ARGENTINO ROSSO, CHE ANIMALE È

Non era un varano o un’iguana, il rettile che ha animato i gruppi social locali e ha fatto parlare di sé, è un esemplare di Tegu Argentino Rosso. Si tratta di un rettile originario dell’Argentina occidentale, della Bolivia e del Paraguay. Può raggiungere una lunghezza del corpo fino a 150 metri e un peso di 10 chilogrammi. Nonostante l’apparenza, ha per fortuna una natura relativamente docile.

La cattura in sicurezza dell’animale è arrivata solo al termine di un’operazione complessa, anche a causa della velocità del rettile e della sua capacità di nascondersi bene nell’ambiente circostante.

SI INDAGA PER ABBANDONO

Il tegu ora è sotto sequestro: è stato visitato da specialisti e risulta in buone condizioni, ma ora i militari hanno avviato le indagini per risalire al suo possessore e responsabile. Si ipotizza infatti il reato di abbandono in natura, tanto più che la detenzione di animali esotici come il Tegu Argentino è disciplinata da precise normative, nel quadro della Convenzione di Washington (Cites)che ricade in tutta l’Ue. Al momento si sta cercando una struttura autorizzata alla detenzione degli animali esotici, in grado di dargli idonea accoglienza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)