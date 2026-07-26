“Linea Verde Estate” con Margherita Granbassi e Tinto su Rai 1 oggi è in Sicilia

Nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 26 luglio alle 12.20 su Rai 1, Margherita Granbassi e Tinto proseguiranno il viaggio nella Sicilia sud-orientale, tra Noto, Marzamemi e l’Oasi di Vendicari

Nella puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 26 luglio alle 12.20 su Rai 1, Margherita Granbassi e Tinto proseguiranno il viaggio nella Sicilia sud-orientale, tra Noto, Marzamemi e l’Oasi di Vendicari. Si partirà da Noto, dove la luce esalta la bellezza del barocco e trasforma la città in un autentico palcoscenico di pietra e colori. Tinto proseguirà, poi, nelle campagne, alla scoperta di un’agricoltura biologica che guarda al futuro senza dimenticare la tradizione. Una Sicilia capace di reinventarsi, trasformando le sfide dei cambiamenti climatici in nuove opportunità di sviluppo.

Tappa anche a Marzamemi dove la luce cambia scenario: si riflette sul bianco delle case, sul blu intenso del mare e sulle antiche tradizioni della pesca. Spazio poi alla cucina locale, a ricette tramandate da generazioni che raccontano il valore della memoria e della convivialità.

Il percorso di Margherita Grambassi inizierà, invece, nel cuore di Noto, dove il sole esalta la straordinaria bellezza della pietra dorata che ha reso celebre il barocco della città. Dopo aver scoperto i segreti della Città Patrimonio dell’Unesco, raggiungerà una cava dismessa per incontrare uno scultore erede dell’antica tradizione degli scalpellini netini.

Nella tappa successiva, nell’Oasi di Vendicari, uno dei più importanti scrigni di biodiversità del Mediterraneo, Margherita incontrerà un fotografo naturalista che da anni osserva questo ecosistema straordinario.

A chiusura del viaggio Tinto e Margherita si ritroveranno nel cuore di Noto, davanti alla Cattedrale, per condividere i sapori della tradizione siciliana tra granite e specialità locali.

“Linea Verde” è un programma di Yari Selvetella e di Stefania Bove, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Francesco Lucibello, Federico Oteri, Marta Santella. Produttore esecutivo Georgia Parmegiani. Regia di Diego Magini.