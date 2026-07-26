Il film “The Way Back” oggi su Rai 5: ecco la trama

Stasera su Rai 5 The Way Back, un film del 2010 scritto e diretto da Peter Weir, basato sulle memorie di Sławomir Rawicz Tra noi e la libertà: la trama

Domenica 26 luglio 2026 alle 21:10 Rai 5 propone il film “The Way back”. 1939. Janusz viene accusato di spionaggio e condannato a 20 anni di lavori forzati presso un gulag siberiano. Durante la prigionia, organizza l’evasione dal gulag insieme ad altri sei carcerati: nel 1941, questi si avventurano in una disperata fuga per migliaia di chilometri, attraversando la ferrovia Transiberiana ed il deserto del Gobi, patendo fame, gelo e malattie, fino ad arrivare in India nel 1942.

Non tutti i fuggitivi riescono a portare a termine il viaggio: Valka, un criminale russo, abbandona infatti il gruppo poco prima del passaggio di frontiera tra Unione Sovietica e Mongolia, decidendo di rimanere nella terra natìa; Irena muore per disidratazione nel deserto, e la stessa fine toccherà successivamente a Tomasz, pittore di grande talento. Mr. Smith invece, una volta arrivato a Lhasa, decide di proseguire per la propria strada e raggiungere una base statunitense, mentre Janusz e altri due compagni decidono di proseguire e oltrepassare la catena dell’Himalaya, giungendo in India. La scena finale del film mostra Janusz, ormai anziano, che ritorna dalla moglie in Polonia, solo dopo il crollo del comunismo.