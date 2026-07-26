Formula 1: in Ungheria trionfa Norris, sul podio anche Verstappen e Antonelli

Gp d’Ungheria, Norris e la McLaren tornano alla vittoria. Dietro di lui Max Verstappen leader attuale del Mondiale e Kimi Antonelli, risalito dal settimo posto in griglia fino al terzo

Weekend da campione per Lando Norris. Il pilota della McLaren, detentore del titolo Piloti della F1, è tornato al successo nel Gp d’Ungheria. Sul circuito dell’Hungaroring, 11esimo appuntamento della stagione, è arrivato quindi il suo primo trionfo dell’anno: il britannico non saliva sul gradino più alto del podio dal 9 novembre del 2025, a San Paolo in Brasile. Quella era stata anche l’ultima volta di una macchina del ‘Team Papaya’ davanti a tutti.

Dietro di lui Max Verstappen con la Red Bull e il leader attuale del Mondiale, Kimi Antonelli, risalito con la sua Mercedes dal settimo posto in griglia fino al terzo.

Gara al di sotto delle aspettative per le Ferrari, che si sono piazzate quarta e quinta con Charles Leclerc che ha preceduto Lewis Hamilton, penalizzato anche in gara dopo esserlo stato nelle qualifiche. Il monegasco ha sbagliato soprattutto in partenza, finendo dietro alla McLaren di Oscar Piastri (quest’ultimo bravo a sorprendere anche il compagno di squadra Norris e portarsi in testa, ma poi costretto al ritiro da un guasto) e superato anche da Vertsappen e Hamilton. E’ andata pure peggio a Russell, che è (ri)partito praticamente ultimo a causa della sua Mercedes ‘in stallo’ al momento del via. Alla fine per il britannico un settimo posto.

Ora la pausa estiva, si torna in pista il 21-23 agosto per il Gp d’Olanda.

La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 219 punti; Hamilton 169; Russell 160; Leclerc 138; Norris 128; Verstappen 109; Piastri 92.

La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 379 punti; Ferrari 307; McLaren 220; Red Bull 177.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)