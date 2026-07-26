Formula 1, GP Ungheria: pole di Norris che interrompe il dominio Mercedes

GP Ungheria, Norris in pole. Dietro le Ferrari di Hamilton, secondo, e Leclerc, terzo. ‘Solo’ quarto Kimi Antonelli con la sua Mercedes
Il graffio di Lando Norris. Il campione del mondo in carica della F1 si è preso la pole del Gran Premio d’Ungheria. Nelle qualifiche sul circuito dell‘Hungaroring, il britannico della McLaren ha ‘bruciato’ di appena 12 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Charles Leclerc con l’altra ‘Rossa’.
Per Norris è la prima pole stagionale: interrotto il dominio della Mercedes, che finora aveva visto un suo pilota partire dalla prima posizione in griglia in tutti i dieci Gp disputati. Il leader della classifica e dominatore della stagione fino a questo momento, Kimi Antonelli, è ‘solo’ quarto anche a causa di una bandiera gialla che lo ha rallentato, mentre il suo compagno George Russell ha chiuso settimo dietro pure a Oscar Piastri (McLaren) e Max Verstappen (Red Bull).
Oggi la gara alle ore 15.
La classifica Piloti (prime posizioni): Antonelli 204 punti; Hamilton 159; Russell 154; Leclerc 126; Norris 103; Piastri 92; Verstappen 91. La classifica Costruttori (prime posizioni): Mercedes 358 punti; Ferrari 285; McLaren 195; Red Bull 151.
(photo credit: Formula1/X)
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)