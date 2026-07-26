Con “A Sua Immagine” la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani

“A Sua Immagine”, in onda domenica 26 luglio alle 10.15 su Rai 1, ospita in studio con Lorena Bianchetti lo psicologo Ezio Aceti e, in collegamento, Don Moreno Locatelli

Istituita nel 2021, la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani si celebra la quarta domenica di luglio e, quest’anno, ha un significato speciale: ricorre, infatti, nel giorno in cui la Chiesa festeggia i santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù. A queste due figure e a tutti gli anziani è dedicata la puntata.

“A Sua Immagine”, in onda domenica 26 luglio alle 10.15 su Rai 1, ospita in studio con Lorena Bianchetti lo psicologo Ezio Aceti e, in collegamento, Don Moreno Locatelli, Direttore Caritas Diocesana di Vigevano. Vengono raccontate tradizioni, storie e iniziative che testimoniano il valore dei nonni e degli anziani nella società e promuovono lo scambio con le giovani generazioni. Un’attenzione particolare è rivolta al tema scelto da Papa Leone XIV: “Io invece non ti dimenticherò mai” (Is 49,15), che ricorda che l’amore di Dio non viene meno neanche nella fragilità della vecchiaia, ed esorta le famiglie e la comunità a non lasciare in disparte gli anziani.

Nel corso della puntata trova spazio la rubrica “Chiesa in viaggio” e con Luca Ciciriello si arriva a Sassari per raccontare la Discesa dei Candelieri, una festa che è stata riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. A seguire, alle 10.55, la linea passa alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1 trasmessa questa domenica dalla Basilica di San Saba in Roma con la regia di Gianni Epifani e il commento di Carolina Zaccarini. Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Castel Gandolfo.