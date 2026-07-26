Chi è Abdul Ballout, il 21enne di origini libanesi ricercato per l’attentato di Berlino

La prigione minorile, l’Isis, il furgone come arma a Berlino e ora la fuga con un machete: è caccia ad Abdul Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi. Cosa si sa di lui

Ventun anni, alto un metro e 90 centimetri, capelli neri, pantaloni bianchi e felpa nera con cappuccio: questi i dettagli che accompagnano la foto del volto del presunto attentatore al Pride di Berlino che si è gettato sulla folla con un furgone, uccidendo una donna e ferendo 16 persone. A diffondere informazione e immagine sono stati la Procura di Berlino e l’Ufficio di Polizia Criminale tedesco, lanciando nelle prime ore di oggi un appello a fornire indicazioni e notizie su di lui, a chiunque ne sia in possesso. Da ieri notte è stata avviata una caccia all’uomo che da Berlino si è estesa ad altri Paesi europei, a cui è stata richiesta collaborazione: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Svizzera e Austria.

IL NOME COMPLETO

Intanto, anche se gli investigatori parlano di lui semplicemente indicandolo come “Abdul B.”, i quotidiani locali tedeschi come B.Z. Berlin ,e i social sono risaliti al suo nome completo, Abdul Rahman Toufic Ballout. Il sospettato è “noto alla polizia” ed è “associato all’ambiente islamista di Berlino”, aveva dichiarato in precedenza il portavoce della polizia Florian Nath.

Secondo le informazioni del BZ, il ventunenne è un cittadino tedesco di origine libanese. È nato a Berlino nel 2005 e viveva nel quartiere Schöneberg. La stessa notte, gli agenti hanno perquisito l’appartamento del sospettato in un condominio, ma diverse sarebbe state le perquisizioni condotte in più luoghi della Capitale..

I PRECEDENTI NOTI

Ballout è noto alle forze dell’ordine per dei precedenti reati, quali aggressione aggravata, lesioni corporali ed estorsione mano armata. Si ritiene inoltre che sia un sostenitore dello Stato Islamico. L’agenzia di stampa tedesca Dpa ha riferito che il sospettato era stato rilasciato da un centro di detenzione minorile nel maggio 2026.

L’AGGRESSIONE AL PRIDE

L’azione al Tiergarten si è sviluppata in due fasi: prima Abdul, con il furgone, si è gettato sulla folla, investendo molte persone. Il mezzo ha finito la sua corsa schiantandosi contro un albero. .Secondo i testimoni oculari, il conducente è poi fuggito a piedi. E, secondo informazioni del B.Z. Berlin, l’attentatore in fuga avrebbe ferito altre persone con una machete.

Le autorità hanno avvertito che Abdul Ballout non deve essere avvicinato in nessun caso e che è necessario evitare qualsiasi contatto diretto. L’uomo infatti potrebbe essere ancora armato e pericoloso. “Contattate immediatamente il numero di emergenza della polizia, il 110”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)