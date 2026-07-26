“Bellissima Italia Missione Benessere” su Rai 2 oggi è ad Agropoli

Fabrizio Rocca continua il suo viaggio all’insegna del benessere, nella nuova puntata di “Bellissima Italia Missione Benessere”, in onda domenica 26 luglio alle 14.50 su Rai 2, andrà alla scoperta di Agropoli, una destinazione che insieme a tutto il Parco Nazionale del Cilento, è rinomata per l’alta qualità della vita. Il racconto partirà dalla celebre Porta Monumentale del borgo antico, dove, come per magia, il conduttore, sarà coinvolto in un corteo storico che rievocherà la visita del duca Alfonso d’Aragona nel 1487, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del castello.

Il viaggio si sposterà poi verso il mare e a bordo di una barca a vela, Fabrizio Rocca ammirerà le diverse attrazioni della città: il Castello Angioino Aragonese che risale al periodo bizantino; la statua di Ermegalda, la regina Verde, posta sul costone di Punta Fiorino; due edifici storici come il Palazzo Civico delle Arti e la Fornace, oggi entrambi sedi di musei; lo scoglio dal quale si narra che San Francesco d’Assisi si rivolse alle creature del mare che, miracolosamente, affiorarono in superficie per ascoltarlo.

Il conduttore incontrerà poi Luciano, un giovane artista che in una piccola bottega del borgo antico riesce a trasformare la terracotta in autentiche opere d’arte. In conclusione, tappa nell’Oasi Naturalistica Trentova Tresino, paradiso incontaminato del Cilento, tra Agropoli e Castellabate, dove la natura incontra la storia, si parlerà della dieta mediterranea che proprio nel Cilento negli anni ’50 fu codificata dal fisiologo americano Ancel Keys. Spazio anche alla cucina con piatti preparati da chef d’eccezione.

“Bellissima Italia Missione Benessere” è una produzione firmata Alter Ego – Ege Produzioni. Scritto da Francesco Calella. Regia di Daniele De Luca.