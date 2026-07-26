Attentato a Berlino, Meloni: “A fianco della Germania, Italia contro l’odio”

Le parole di solidarietà e vicinanza della presidente del Consiglio Meloni l’indomani della tragedia al Pride di Berlino

“Esprimo, a nome del Governo italiano, solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L’Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. “Un pensiero commosso ai familiari della vittima e auguri di pronta guarigione ai molti feriti. Siamo al fianco della Germania e del popolo tedesco”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni l’indomani della tragedia che sembra qualificarsi come un attentato terrorista al Pride di Berlino avvenuto ieri notte, sabato 25 luglio.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)