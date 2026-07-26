Ad agosto apertura straordinaria dei grandi monumenti a Roma e Milano

Ad agosto apertura straordinaria dei grandi monumenti per favorire i turisti: razionalizzazione e gestione dei flussi, accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi

I grandi monumenti e musei italiani dal primo agosto saranno aperti ogni giorno in più fino a quattro ore in più dell’orario consueto. Al via a Roma e Milano la sperimentazione, che durerà l’intero mese, promossa dal ministero della Cultura, dal ministero del Turismo e dal Comune di Milano. L’iniziativa è realizzata a Roma su monumenti statali e a Milano su monumenti civici.

Nello specifico, i monumenti che seguiranno l’estensione dell’orario di apertura saranno il Colosseo, il Pantheon e il Castello Sforzesco. L’obiettivo è favorire i turisti, la razionalizzazione e la gestione dei flussi, l’accesso in fasce orarie meno calde e in momenti della giornata più compatibili con gli orari lavorativi.

Ecco il dettaglio delle estensioni orarie:

Colosseo: nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:45 alle ore 23:30;

Pantheon: dalle 19:00 alle 23:00, a eccezione del giovedì;

Castello Sforzesco: dalle 17:30 alle 19:30.

“Le aperture serali straordinarie del Colosseo e del Pantheon costituiscono un’occasione per accostarsi, in una dimensione di particolare suggestione, a due testimonianze universali della storia e dell’ingegno umano- dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli– Rendere ancora più accessibili questi luoghi promuove la conoscenza e rafforza la consapevolezza del valore che essi rivestono. La collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Ministero del Turismo esprime la capacità delle istituzioni di operare insieme, ponendo competenze e risorse al servizio dei cittadini”.

“Questa sperimentazione, frutto del confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore, “va incontro alle esigenze di viaggiatori e cittadini- commenta il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi– In particolare, rafforza il legame tra Ministero del turismo e Ministero della cultura, che dal 2026 come ci dice ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche), è diventata la prima motivazione di viaggio per i turisti, balzando dal settimo al primo posto in soli dieci anni. Per questo al turismo culturale dedichiamo la massima attenzione, per approfondire il potenziale di crescita di un settore che già contribuisce all’economia nazionale con una spesa di 58 miliardi di euro”.

Dichiara infine l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi: “Milano aderisce alla sperimentazione nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo insieme al Comune, che da sabato 1° agosto estenderà gli orari di apertura dei grandi monumenti italiani. Il Castello Sforzesco, che nell’ultimo anno ha registrato mezzo milione di ingressi nei suoi musei, resterà aperto ogni giorno fino alle 19:30, due ore oltre l’orario consueto. Il dato si inserisce in una crescita costante dei musei civici milanesi, che dal 2019 hanno visto aumentare i visitatori da 1,3 a 1,7 milioni, confermando l’importanza della cultura nei flussi turistici della città. Per tutto agosto i visitatori, con un biglietto ridotto, potranno ammirare le sale del Museo di Arte Antica e la Pietà Rondanini di Michelangelo, oltre alla mostra “Passione e Disegno” nelle Salette della Grafica, che raccoglie capolavori che spaziano da Leonardo da Vinci a Keith Haring”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)