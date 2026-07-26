A Bangkok studenti italiani troppo rumorosi in metro, è incidente diplomatico

A Bangkok studenti troppo rumorosi in metro, è incidente diplomatico dopo la diffusione del video di una passeggera. Le scuse dell’Ambasciata d’Italia

“Non urlate, in Thailandia non si urla”: una passeggera della metro a Bangkok si imbatte in un gruppo di giovani italiani in vacanza-studio in Thailandia. Non ottenendo alcun risultato, se non le lamentele dei ragazzi, inizia a filmarli con lo smartphone. I ragazzi iniziano a innervosirsi e a lanciarle offese e battute di cattivo gusto- tra cui “Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro Paese”. Un giovane si alza e compie anche persino gesti osceni all’indirizzo della donna che li sta filmando.

L’autrice del video non ci pensa due secondi a postare su Tik tok il video del suo incontro ravvicinato del terzo tipo con esemplari della Generazione Z ‘made in Italy’ e la vicenda diventa un caso di Stato sui social media. Il filmato risale al 23 luglio scorso ma in poche ore si è diffuso sui social network thailandesi ed è stato ripreso anche dalle televisioni locali.

Insomma, è scoppiato così un vero e proprio incidente diplomatico tra Italia e Thailandia, tanto che l’Ambasciata tricolore a Bangkok si è sentita in dovere di divulgare delle scuse ufficiali attraverso una nota stampa per il ‘comportamento scorretto’ tenuto da alcuni studenti italiani in gita. Nel comunicato, l’autorità diplomatica esprime un profondo rammarico e condanna fermamente le azioni dei giovani diventate ormai di dominio pubblico. Alle scuse formali aggiunge una presa di distanze ricordando che “il rispetto e la cortesia sono valori fondamentali condivisi” da entrambe i Paesi. Puntualizza poi che si tratta di condotte isolate che “non rispecchiano affatto l’identità culturale italiana né l’integrità dei cittadini della Repubblica”. Infine, l’Ambasciata doverosamente ribadisce l’importanza di preservare i legami di amicizia e la solida relazione bilaterale che intercorre tra l’Italia e la Thailandia.

Giovani italiani troppo rumorosi in metro in Thailandia, è incidente diplomatico

Dopo il clamore suscitato, anche gli accompagnatori del gruppo studio insieme al giovane che più si è distinto per la mancanza di educazione nel video hanno presentato le proprie scuse in un altro video, di scuse, diffuso sempre dall’Ambasciata.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)