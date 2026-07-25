Trump pronto a modificare la Costituzione per un terzo mandato

Trump e lo spauracchio del terzo mandato: il presidente degli Stati Uniti ha tenuto il suo discorso alla cena annuale dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (WHCA)

Freddure accolte dal silenzio della sala, affondi contro gli avversari politici e una provocazione finale che riapre il dibattito sul suo futuro politico. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto il suo discorso alla cena annuale dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (WHCA) al Waldorf Astoria di Washington, in un clima di forte contrapposizione tra l’amministrazione e i mezzi di informazione.

Il capo della Casa Bianca ha aperto l’intervento di oltre un’ora interrogando la platea sul registro da adottare: “Cosa dobbiamo fare qui? Dovrebbe essere divertente? Dovrei essere serio? Dovrei fare il comico?“. Nel corso della serata, come riportano le testate statunitensi, Trump ha alternato momenti di cordialità formale ad attacchi diretti verso esponenti politici come Adam Schiff, Alexandria Ocasio-Cortez e Chris Christie, riproponendo gli argomenti e i toni tipici dei suoi comizi elettorali.

Il momento di maggiore impatto politico si è verificato a conclusione del discorso, quando il presidente ha indossato un cappellino con lo slogan “Trump 2028”: “Questa è la mia intenzione per un quarto mandato (sarebbe il terzo, ndr) come presidente degli Stati Uniti- dice- Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”, ha detto il tycoon. L’opzione è attualmente preclusa dal 22esimo emendamento della Costituzione americana che vieta più di due mandati.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)