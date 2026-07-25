Su Rai 1 “Navigando Lungocosta” da Salerno a Vietri sul Mare

Nella seconda puntata di “Navigando Lungocosta”, in onda sabato 25 luglio alle 17.10 su Rai 1, Fabio Gallo e Daria Luppino, con l’esperto di vela Maurizio Anzillotti, condurranno il pubblico nella costiera amalfitana

Nella seconda puntata di “Navigando Lungocosta”, in onda sabato 25 luglio alle 17.10 su Rai 1, Fabio Gallo e Daria Luppino, con l’esperto di vela Maurizio Anzillotti, condurranno il pubblico nella costiera amalfitana, navigando da Salerno a Vietri sul Mare.

Il percorso, accompagnato da racconti, storie di mare, spiegazioni della tecnica nautica e della vita di bordo, porterà Fabio Gallo e Maurizio Anzillotti a Vietri, città della ceramica artigianale e di tante tradizioni legate alla cultura marinara.

Daria Luppino, invece, farà tappa in una delle località costiere campane più rinomate: Cetara. Qui racconterà, assieme ai pescatori, la tradizione cetarese della pesca del tonno e visiterà la storica bottega dove si prepara la squisita colatura d’alici, patrimonio identitario di Cetara e prodotto unico al mondo. E, infine, incontrerà i responsabili della locale Pro Loco, per scoprire il senso di comunità ed appartenenza che caratterizza questo borgo marinaro.