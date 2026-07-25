Stasera su Rai Storia “L’onorevole Angelina” con Anna Magnani: la trama del film


Premio per Anna Magnani a Venezia 1947, il film “L’onorevole Angelina” con protagonista l’indimenticabile attrice stasera su Rai Storia: la trama

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Dopo aver guidato le donne della sua borgata in alcune azioni di protesta, Angelina viene attratta dalla politica, ma il suo temperamento non si addice al sistema. È la storia che Luigi Zampa racconta nel film “L’onorevole Angelina” andrà in onda sabato 25 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Nel cast, Anna Magnani – che vinse al Festival del Cinema di Venezia 1947 – Nando Bruno, Ave Ninchi.