Oroscopo di oggi, sabato 25 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, sabato 25 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Regaliamoci dei momenti di pausa, prima di gettarci negli impegni della settimana. Diamo spazio a noi stessi, ripartiamo con una marcia in più. Possiamo limitare la fatica, se diamo più spazio alla collaborazione con gli altri e dividiamo i pesi equamente.
Toro
Oggi abbiamo in mano le carte per ottenere l’ammirazione e la stima di chi ci interessa. Acquisiamo sicurezza in noi stessi e guidiamo il gioco. Oggi la gelosia potrebbe coglierci di sorpresa. È soltanto un’eco fastidiosa del passato, non ascoltiamola.
Gemelli
La Luna in trigono dalla Bilancia rappresenta il trampolino da cui spiccare il volo: corriamo sempre dietro alla perfezione, riteniamoci soddisfatti. Lunghe riflessioni conducono a scoprire nuovi interessi, mettendo in luce la nostra bellezza interiore.
Cancro
Abbiamo più di un motivo per borbottare: la Luna in quadrato a Mercurio preannuncia una giornata all’insegna del mancato dialogo e della confusione. Desideriamo una serata romantica? Lasciamo a casa il nervosismo, altrimenti l’appuntamento sfuma.
Leone
Lunedì di esplorazione, soprattutto in ambito interiore: accarezziamo l’idea di un viaggio. Che sia una sorta di ricerca del tempo perduto? Non potremmo mai vivere su un’isola deserta: gli altri sono la nostra fonte inesauribile di felicità quotidiana.
Vergine
Un conoscente sta diventando ingombrante con le sue manie di protagonismo: cerchiamo di fargli capire quali sono i limiti da non oltrepassare. Prendiamoci la responsabilità di agire, ma senza la pretesa che i risultati siano immediati. Pazientiamo.
Bilancia
I contraccolpi di Mercurio sono mediati dalla combinazione fortunata della Luna e di Marte. Troviamo disponibilità nelle persone vicine. Tutto scorre in maniera tranquilla, come un fiume quando si avvicina al mare: godiamoci questo clima.
Scorpione
Buone notizie: in attesa di mettere a segno il colpo definitivo, oggi possiamo ricaricare le pile e affinare gli ultimi dettagli del nostro piano. Nelle faccende di cuore pretendiamo troppo e subito. Le relazioni acerbe necessitano di più tempo per maturare.
Sagittario
Luna benevola in sestile. Qualche conflitto in famiglia finalmente si appiana, sciolto dal caldo estivo e dall’allegria di un’atmosfera spensierata. L’umore è alto. È sufficiente guardare negli occhi chi amiamo, per sentirci in pace con il mondo intero.
Capricorno
Dalla Luna in Bilancia arrivano segnali minacciosi: la distensione che ci saremmo auspicati, in famiglia o con l’amato, è quasi un miraggio. Maneggiamo ogni situazione utilizzando la gentilezza, il sorriso, la cordialità: hanno un gran potere.
Acquario
Stasera sospendiamo ogni attività o impegno professionale. Fermiamoci a guardare la Luna dalla Bilancia e affidiamole i nostri progetti per il futuro. La nostra anima è protesa verso i sentimenti. Cerchiamo di ascoltarne la voce per soddisfarne i desideri.
Pesci
Fermiamoci un momento a riflettere su una questione personale a cui occorre trovare una soluzione. Non rinunciamo però a una serata in compagnia. Il lavoro non si ferma mai, ci segue anche a casa. Confrontiamoci con gli amici, può darci sollievo.