Omicidio Luca Esposito: fermato un uomo per la morte del giornalista

Fermato il presunto killer del giornalista Luca Esposito: era nascosto in un casolare. I dettagli sull’identità del fermato e sul movente verranno resi noti nelle prossime ore

Svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista Luca Esposito (all’anagrafe Luigi). Nella notte è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto l’uomo ritenuto responsabile del delitto. Il sospetto è stato rintracciato all’interno di un casolare abbandonato, dove si nascondeva. Così una nota dei Carabinieri.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, sotto la direzione della Procura della Repubblica locale. All’intervento hanno preso parte anche i militari del Reparto indagini tecniche del ROS e lo Squadrone Cacciatori di Puglia.

I dettagli sull’identità del fermato e sul movente verranno resi noti nelle prossime ore: la Procura di Salerno ha infatti annunciato l’emissione di una nota ufficiale nel corso della mattinata.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)