Nucleare: ENEA entra nel Consiglio Scientifico dell’Autorità francese ASNR

Federico Rocchi del dipartimento Nucleare dell’ENEA è stato nominato membro del Consiglio scientifico dell’Autorità di sicurezza nucleare e radioprotezione francese (ASNR)

Federico Rocchi dell’ENEA è stato nominato membro del Consiglio scientifico dell’Autorità di sicurezza nucleare e radioprotezione francese (ASNR). Composto da undici membri in rappresentanza del mondo scientifico europeo, il Consiglio scientifico di ASNR partecipa alla definizione delle politiche dell’istituzione e degli orientamenti della ricerca, supervisionandone la qualità e favorendo il dialogo con stakeholder istituzionali, scientifici e della società civile.

La nomina nell’ambito del Consiglio Scientifico di ASNR va ad affiancarsi a un altro incarico di rilievo internazionale già ricoperto da Federico Rocchi della divisione ENEA di Sistemi nucleari per l’energia. Da un anno, infatti, è presidente dell’associazione ETSON che dal 2006 riunisce sedici organizzazioni tecniche di supporto scientifico alle autorità nazionali di sicurezza nucleare in Europa. Punto di riferimento per il confronto tecnico sulla sicurezza nucleare a livello continentale, ETSON promuove la condivisione di esperienze, la convergenza di pratiche di analisi e di verifica di sicurezza nucleare, oltre la pianificazione e attuazione di programmi di ricerca.

“I due incarichi, alla guida di ETSON e ora anche in seno al Consiglio Scientifico di ASNR, pongono ENEA al centro delle strategie europee sulla sicurezza nucleare, rafforzando il ruolo dell’Agenzia come interlocutore qualificato per le autorità di sicurezza e per la comunità scientifica internazionale del settore”, sottolinea Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento Nucleare dell’ENEA.

Laureato e dottore di ricerca in ingegneria nucleare, Federico Rocchi è entrato in ENEA nel 2010, occupandosi principalmente di sicurezza dei reattori nucleari. Dal 2017 al 2025 è stato responsabile del Laboratorio Sicurezza installazioni nucleari e, dal 2019, rappresenta l’Italia nel Committee for the Safety of Nuclear Installations (OECD/NEA/CSNI). Oltre agli incarichi in ETSON e ASNR, è chair del Forum delle Organizzazioni di Supporto Tecnico Scientifico (TSOF) di IAEA, per la quale partecipa come esperto a varie missioni di supporto e assessment, e, dal 2015, è membro della delegazione italiana nel G7 Nuclear Safety and Security Group.