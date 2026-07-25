“Musica Mia” con Marco Conidi e Lorella Boccia oggi è in Sicilia

Una puntata speciale interamente dedicata a Franco Battiato che esplorerà il legame viscerale tra il “Maestro” e la sua terra d’origine. La propone “Musica Mia”, con Marco Conidi e Lorella Boccia, in onda sabato 25 luglio alle 17.55 su Rai 1, in una tappa tutta siciliana. A Catania, i conduttori visiteranno il Conservatorio Bellini. Ad accompagnarli saranno il pianista Angelo Privitera, collaboratore storico di Battiato per oltre trent’anni, e il cantante Fabio Cinti. Insieme ripercorreranno il lato più umano e l’amore per il capoluogo etneo. Il percorso toccherà poi il suggestivo Teatro Greco-Romano, scenario dell’ultimo addio alle scene dell’artista: qui, il Coro Lirico Siciliano diretto da Francesco Costa offrirà una versione inedita e spirituale della sua musica.

Il pulmino di “Musica Mia” salirà poi verso Milo, il borgo scelto dal Maestro come rifugio di pace e meditazione. Sarà l’occasione per ricordare dove Battiato era nato, nella vicina Riposto, e dove invece aveva deciso di tornare a vivere nel pieno della maturità artistica per ritrovare le proprie radici. Marco Conidi incontrerà il cantautore Luca Madonia per ricordare il loro profondo legame artistico e personale, mentre una sosta all’osteria di Saro Grasso svelerà il volto più ironico e conviviale di Battiato.

Per indagare le radici dell’isola attraverso la tradizione e il folclore, Lorella Boccia visiterà il laboratorio della pittrice Alice Valenti, che ha saputo modernizzare l’iconografia del carretto siciliano, mentre al Monastero dei Benedettini incontrerà il musicista Puccio Castrogiovanni e la cantante Rita Botto per esplorare le influenze mediterranee e i suoni degli strumenti antichi che permeano l’identità siciliana.

La puntata sarà arricchita dalla testimonianza di Juri Camisasca, amico fraterno di Franco Battiato e compagno di ricerca spirituale, e dal racconto della giovane cantautrice Delia Buglisi sull’eredità lasciata alle nuove generazioni.

A rendere ancora più prezioso questo racconto, l’esperto di musica popolare Ambrogio Sparagna svelerà i segreti del legame tra colto e popolare nella poetica dell’artista, partendo dalla celebre canzone “Stranizza d’Amuri”, mentre l’attore Edoardo Sylos Labini farà riscoprire la forza rivoluzionaria di “Centro di gravità permanente”, brano simbolo di una ricerca spirituale e artistica.

“Musica Mia” condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna ed Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini, a cura di Valentina Loreto, produttori esecutivi Alessandra Badioli e Sonia Marcantuono.