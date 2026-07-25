“Memorie di Adriano”, il capolavoro di Marguerite Yourcenar, stasera su Rai 3

Lo spettacolo “Memorie di Adriano” su Rai 3 ripropone fedelmente la forma della lettera scritta da Adriano a quello che sarà il suo successore

Lo spettacolo teatrale basato sul ritratto letterario dell’imperatore Adriano – tratteggiato da Marguerite Yourcenar nel suo romanzo-capolavoro e allestito nel 1990 da Maurizio Scaparro nello scenario di villa Adriana a Tivoli, che ispirò la stessa scrittrice: è “Memorie di Adriano”, in onda sabato 25 luglio 2026 alle 21.15 su Rai 3. Lo spettacolo ripropone fedelmente la forma della lettera scritta da Adriano a quello che sarà il suo successore: un testo di grande spiritualità e rimpianto, affidato al talento di Giorgio Albertazzi e alla regia di Maurizio Scaparro.