“Linea Blu-Porti d’Italia” oggi fa tappa a Trapani

Proseguirà a Trapani, nella Sicilia occidentale, il viaggio di Donatella Bianchi e Livio Beshir “Linea Blu – Porti d’Italia” stamani su Rai 1

Proseguirà a Trapani, nella Sicilia occidentale, il viaggio di Donatella Bianchi e Livio Beshir “Linea Blu – Porti d’Italia” – il programma realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale – in onda sabato 25 luglio alle 14.00 su Rai 1.

Donatella Bianchi darà il via ad un itinerario nel Mediterraneo occidentale che unirà la salvaguardia ambientale dell’Area Marina Protetta Isole Egadi alla ricchezza storica del porto di Trapani, passando per l’archeologia subacquea, l’ittiturismo e l’integrazione culturale a tavola. Costeggiando in barca a vela le mura di Tramontana, dal Lazzaretto alla Colombaia, Livio Beshir racconterà, poi, la storia del porto di Trapani, nato come sbocco commerciale per l’antica città di Eryx, l’attuale Erice, diventato poi scalo di riferimento per i traffici marittimi tra la Sicilia e il Nordafrica.

A Favignana, invece, presso Cala Pozzo, le telecamere di “Linea Blu – Porti D’Italia” documenteranno le attività di monitoraggio ambientale a bordo dei mezzi dell’Area Marina Protetta.

Il racconto proseguirà sulle rotte quotidiane che collegano Trapani con le isole Egadi, dove Donatella incontrerà Salvo, direttore di sala macchine ma anche musicista.

Navigando nelle acque che circondano il suggestivo Faro di Porcelli, inoltre, Livio incontrerà Natale, impegnato nella tradizionale pesca delle aragoste. Spazio anche alle bellezze nascoste nei fondali: al largo di Favignana, il pescatore Filippo Abbione racconterà il ritrovamento del relitto di un’antica nave araba.

Il viaggio si concluderà a Trapani, tra i vicoli del quartiere ebraico. Qui la cuoca Hajer Aissi, di origini tunisine, ma siciliana di adozione, preparerà il tradizionale cous cous trapanese di pesce e semola, simbolo perfetto dello storico incontro tra culture che caratterizza il Mediterraneo.