La Riviera Romagnola resta in cima: Rimini e Riccione capitali del divertimento

“Benvenuti nel Paese più bello del mondo”.

Così recitava un noto slogan pubblicitario qualche anno fa. Ed è fuori discussione che l’Italia, dall’alto nord all’estremo sud, passando per le isole, sia una terra fantastica.

Resta il fatto, però, che la Riviera Romagnola continui ad essere, col passare dei decenni, la meta turistica estiva per eccellenza: Rimini, Riccione, Cattolica, Cesenatico e gli altri meravigliosi affacci sull’Adriatico rimangono la destinazione più ambita per le vacanze dei turisti, tanto italiani quanto stranieri. Mare, sole e spiagge da un lato e un pressoché perfetto coordinamento tra imprenditoria, istituzioni e società civile dall’altro, garantiscono ad avventori di ogni età di poter trascorrere momenti indimenticabili, rientrando alla normalità con la consapevolezza di essersi totalmente ristorati.

Se i giovani, pur essendo tacciati costantemente di dipendenza digitale, continuano a divertirsi tra stabilimenti iper-accessoriati e movida notturna, la cui fama non ha pari sul suolo italico, i maturi e gli attempati alternano mare e relax: è in questo contesto che social media e giochi digitali hanno assunto un ruolo centrale, affiancando il contatto umano e quello con la natura. Un bel post con foto e descrizione, una storia, un gioco da smartphone e una puntata nei nuovi casinò online stanno divenendo, pian piano, i passatempi preferiti degli italiani nei momenti di rilassamento, anche in una regione da sempre avvezza all’abbraccio caloroso del mare.

Tutto passa, la Riviera no

E se è vero che gli under 25 hanno sempre scelto le nostre zone per lo svago della bella stagione, magari come primo viaggio della vita in compagnia degli amici e non dei genitori, anche il numero delle famiglie in visita risulta in crescita, con Rimini e Riccione che sono tornate da poco, secondo l’Osservatorio Italiano di Jfc, a ricoprire il ruolo di regine del mare .

Nemmeno il mondo del web, degli smartphone e dei social network, tuttavia, è riuscito a scalfire minimamente i risultati delle capitali del divertimento, di quelle perle dell’Adriatico che, oltre alle succitate distrazioni, offrono arte e cultura, in un perfetto mix con sagre, tradizioni ed eventi e con un’arte culinaria che non ha nulla da invidiare alle altre regioni dello Stivale.

Imprenditoria, associazioni, Comuni e Regione sono il cuore pulsante di cotanta offerta, ma senza che ciò possa mettere in secondo piano, nemmeno per un secondo, il ruolo fondamentale che i cittadini rivestono nel garantire a vacanzieri e gitanti un’esperienza da ricordare e ripetere.

L’estate sta finendo… No, è appena iniziata

Se ci vuol poco, davvero poco, a descrivere in linea generale ciò che la Riviera offre, è altrettanto vero che occorrerebbero pagine e pagine per elencare la miriade di eventi, giornalieri e notturni, che luglio, agosto e anche settembre offriranno a tutti in questa estate 2026.

E ancor più lunga risulterebbe la lista se dovessimo nominare i locali tipici e le discoteche del territorio, i resort e le case vacanza, gli acquapark e le piscine lontane dal mare, gli stabilimenti di riferimento e gli appuntamenti con musica, creatività e tradizione.

Ci limitiamo a dire che sarà un’estate calda, come da previsioni meteo, e fortunatamente molto lunga, prima di dover rientrare, almeno per chi non ha l’immensa fortuna di vivere qui tutto l’anno, alla consueta routine, alla vita normale… per ora, godiamoci la stagione calda!