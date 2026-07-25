Il video del giovane che imita Trump durante un comizio in Georgia è virale

Imita Trump durante un suo comizio in Georgia: la clip diventa virale. Il ragazzo, seduto alle spalle del presidente, gli ha rubato la scena mentre il tycoon teneva il suo discorso alla Wheeler High School di Marietta

Gli è bastata un’inquadratura per rubare la scena al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È successo durante un suo comizio alla Wheeler High School di Marietta, in Georgia, dove un giovane – seduto proprio dietro la postazione del tycoon – lo ha imitato replicando gesti ed espressioni facciali. Il presidente, nel suo discorso, ha affrontato argomenti di politica nazionale ed estera. La clip è diventata virale, rimbalzando su diversi profili X e testate internazionali. Non è chiaro se si trattasse di un sostenitore di Trump in vena di scherzare o semplicemente di qualcuno critico verso le dichiarazioni del presidente.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)