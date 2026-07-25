Il nuovo panettone estivo di Pistì

Pesca candita, pistacchio e lievitazione naturale: il grande lievitato siciliano Pistì cambia stagione e diventa il dolce protagonista dell’estate

Chi ha detto che il panettone si mangia solo a Natale? Dopo aver conquistato tutto l’anno con i grandi lievitati artigianali, Pistì ribalta definitivamente le regole e presenta Lestivo Fotonico TOP, il nuovo dolce che porta uno dei simboli della tradizione italiana nel cuore della bella stagione.

Un’idea che intercetta una delle tendenze più interessanti del mondo food: la destagionalizzazione dei prodotti iconici. Se il panettone è ormai protagonista anche della primavera e delle ricorrenze, Pistì compie un ulteriore passo in avanti immaginandolo come il dolce dell’estate, leggero nell’immaginario, ricco di profumi mediterranei e perfetto da condividere.

Nasce così Lestivo Fotonico TOP, un grande lievitato realizzato con lievitazione naturale che sostituisce gli ingredienti più tradizionali con un incontro tutto siciliano tra pesca candita e pistacchio. Nessuna uvetta, nessuna scorza di agrumi candita: solo un equilibrio di sapori che richiama i frutti della stagione e valorizza uno degli ingredienti simbolo dell’isola.

Il risultato è un dolce soffice e fragrante, pensato per essere protagonista di brunch, picnic, merende all’aperto, cene tra amici e momenti di convivialità estiva, dimostrando come un grande classico possa reinventarsi senza perdere la propria identità.

Con un prezzo di 18 euro, Lestivo Fotonico TOP conferma la capacità di Pistì di innovare restando fedele alla propria storia: trasformare la tradizione dolciaria siciliana in esperienze contemporanee, dove ricerca, qualità delle materie prime e creatività convivono in ogni fetta.

Perché, in fondo, se esiste un gusto dell’estate, oggi potrebbe avere il profumo della pesca, il carattere del pistacchio e la morbidezza di un grande lievitato.