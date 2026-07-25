Il film “Un amore a 5 stelle” con Jennifer Lopez stasera su Rai Movie: la trama

Una versione newyorkese di “Pretty Woman”: è il film di Wayne Wang “Un amore a 5 stelle”, una commedia romantica stasera su Rai Movie

Una classica commedia romantica newyorkese è la proposta di Rai Movie per sabato 25 luglio alle 21.20. Si tratta del film “Un amore a cinque stelle” di Wayne Wang con Jennifer Lopez nei panni di Marisa, una donna indipendente, intelligente e molto bella, impiegata come cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan. Un giorno, mentre si sta provando per gioco il costosissimo cappotto di una cliente dell’albergo, incontra Chris Marshall, candidato al Senato degli Stati Uniti. Complice il soprabito, lui la scambia per la ricca e influente Caroline, la donna che doveva incontrare nella sua trasferta newyorkese. Cupido scocca la freccia. Commedia divertente e delicata, con un bel gruppo di interpreti e J-Lo al top della sua carriera. Nel cast anche Ralph Fiennes, Natasha Richardson e Stanley Tucci.