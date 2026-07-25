Il film “Svanita nel nulla” di Cat Hostick stasera su Rai 2: la trama

Il film “Svanita nel nulla”, regia di Cat Hostick, con Tennille Read, Samer Jafar, KJ Romani, Allegra Fulton, Steven Yaffee stasera su Rai 2: la trama
Durante il ritorno da un weekend in montagna, la tredicenne Zooey scompare misteriosamente in un autogrill. Di fronte al fallimento della Polizia, sua madre Abby decide di non arrendersi ed intraprende un’indagine solitaria…
E’ la trama del thriller “Svanita nel nulla” di Cat Hostick con Tennille Read, Samer Jafar, KJ Romani, Allegra Fulton, Steven Yaffee in onda sabato 25 luglio 2026 alle 21:30 su Rai 2.