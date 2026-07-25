Il film “Emergency Declaration” oggi su Rai 4: la trama

Presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes, “Emergency Declaration”, diretto dal sudcoreano Han Jae-rim, stasera su Rai 4: la trama

Presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Cannes, “Emergency Declaration” è un adrenalinico action/thriller ad alta quota diretto dal sudcoreano Han Jae-rim. In onda sabato 25 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4, il film prende il via dalle procedure di imbarco per il volo KI501 in partenza da Seoul e diretto alle Hawaii, durante le quali un uomo inizia a mostrare un comportamento inusuale, destando i sospetti di un ex-pilota in procinto di imbarcarsi insieme al figlioletto.

Il passeggero nasconde una spora letale, impossibile da rilevare ai controlli, che intende utilizzare per un attentato bioterroristico. Nel frattempo, a terra, il detective Gu In-ho viene avvisato del trafugamento dell’agente patogeno e inizia una corsa contro il tempo per scoprire chi e per quale motivo sta trasportando il virus. Troppo tardi: l’uomo libera la spora nell’aereo e sul velivolo scoppia il panico.

Nella migliore tradizione dei thriller ambientati su un aereo, “Emergency Declaration” riesce a tenere sempre alta la tensione, concentrando gran parte dell’azione nella claustrofobica location; non manca, tuttavia, un controcampo a terra con il serrato racconto delle responsabilità delle industrie farmaceutiche e delle tensioni diplomatiche tra Corea del Sud e gli altri governi risoluti a non autorizzare l’atterraggio d’emergenza sul loro territorio per paura che si propaghi il contagio. Oltre ad essersi distinto per l’apprezzamento della critica, “Emergency Declaration” ha riscosso un incredibile successo di pubblico realizzando uno dei maggiori incassi nel 2022 in Sud Corea.