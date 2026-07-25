Forte scossa di terremoto in provincia di Isernia: sisma avvertito anche nel Lazio e in Campania

Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia. Segnalazioni sono giunte da diverse province di Lazio, Campania e Abruzzo, in particolare nell’area del Cassinate, nel Casertano e nel Frusinate

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 00:08 della notte in Molise, in provincia di Isernia. Non si registrano danni a persone o cose, ma il sisma ha spinto diversi residenti a scendere in strada nei comuni vicini all’epicentro.

Secondo i rilevamenti della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma, il fenomeno si è verificato a 2 chilometri a ovest del comune di Pizzone, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato chiaramente percepito oltre i confini del Molise. Segnalazioni sono giunte da diverse province di Lazio, Campania e Abruzzo, in particolare nell’area del Cassinate, nel Casertano e nel Frusinate, oltre che nei comuni dell’Alto Sangro. Molte persone sono scese in strada per la paura, ma non si registrano danni.

I sopralluoghi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco hanno escluso criticità strutturali. Nelle ore successive, alle 03:41, la rete sismica ha rilevato una seconda scossa di assestamento di magnitudo 2.2 nella medesima area epicentrale. Il monitoraggio della faglia prosegue.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)