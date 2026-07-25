Euro: le nuove banconote da scegliere online scatenano la satira

La satira social sui nuovi Euro: ‘Team uccelli’ o ‘Team persone’?. Il design delle future banconote è diventato il nuovo tormentone social
Il restyling delle banconote in euro esce dai palazzi della Banca Centrale Europea per diventare l’ultimo tormentone social. A fotografare le migliaia di reazioni degli utenti è, soprattutto, il nuovo video satirico del collettivo The Jackal, che fa il verso alle dieci proposte grafiche arrivate in finale per il cambio di look della moneta unica europea.
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Nel video, l’ironia dei comici napoletani divide gli utenti in due fazioni: da un lato il “Team Uccelli”, favorevole ai soggetti naturalistici ed ecologisti; dall’altro il “Team Persone”, orientato verso i grandi personaggi della storia e della cultura europea, da Leonardo da Vinci a Maria Callas. Tra le opzioni grafiche finite al centro del dibattito spicca anche il possibile passaggio dall’orientamento orizzontale a quello verticale: “Come le infiliamo nel portafoglio?“, si chiedono ironicamente gli utenti nei commenti.
E sempre sui social, c’è anche chi propone per il design delle nuove banconote figure che potremmo definire più attuali e sicuramente di tendenza come Filippo Bisciglie, amatissimo conduttore di Temptation Island, il cantante Ultimo o la podcaster Elisa True Crime.
La consultazione sul design della valuta è un processo ufficiale aperto ai cittadini. La BCE ha attivato un sondaggio pubblico sul proprio portale web per raccogliere i pareri degli utenti residenti nell’Eurozona. La finestra per votare i progetti rimarrà aperta fino al 21 settembre 2026, momento in cui la palla passerà al Comitato Esecutivo per la decisione finale.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)