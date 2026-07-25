“Citra Scina” è il nuovo singolo di Youssef De Luna

Dopo il percorso che lo ha portato a definire un’identità musicale capace di intrecciare culture, spiritualità e ricerca sonora, Youssef De Luna torna con “Citra Scina“, il nuovo singolo

Con questo nuovo brano, il cantautore prosegue il proprio cammino artistico esplorando una dimensione dell’amore che supera quella esclusivamente sentimentale per diventare una forza capace di orientare l’esistenza. “Citra Scina” racconta infatti un sentimento che attraversa il corpo e la coscienza, trasformando chi lo vive e mettendolo di fronte alla possibilità di cambiare.

In “Citra Scina” risuona una percezione dell’amore come forza universale, che “ci trascina”, ci muove verso qualcosa di più grande dei nostri piccoli io.

Una forza che dovrebbe essere riconosciuta dagli scienziati tanto quanto la forza di gravità. “Citra” in latino significa “al di qua”; “Scina” richiama la divinità induista Shiva, dio della trasformazione universale, che distrugge e rigenera: l’amore ci costringe ad una metamorfosi che avviene qui, nell’al di qua, nel nostro corpo. Musicalmente, il brano conferma la direzione intrapresa da Youssef De Luna: un linguaggio rock in cui suggestioni mediterranee, richiami alle tradizioni orientali e ritmiche dal respiro latino si fondono in una scrittura personale, sospesa tra sensualità e tensione spirituale. Con “Citra Scina”, Youssef De Luna firma una canzone che invita ad abitare il cambiamento anziché temerlo, accettando l’amore come un’esperienza di rinascita, da vivere pienamente nel presente.

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