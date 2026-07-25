Caro benzina, confronto Meloni-Giorgetti: possibile attivazione delle accise mobili. Fonti di Palazzo Chigi: “Al centro del colloquio la situazione economica generale”

Il governo è al lavoro per far fronte al caro benzina, si apprende da fonti di Palazzo Chigi. A riguardo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un confronto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio – fanno sapere sempre le stesse fonti – la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)