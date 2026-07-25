Al matrimonio di Donnarumma, Haaland trascina tutti con la vogata nordica

Durante i festeggiamenti post-cerimonia, nell’esclusiva masseria Pettolecchia, a Fasano, il campione della nazionale norvegese Haaland, ha regalato a sposi e convitati la ‘viking row’

Se avesse partecipato alla nota trasmissione “Quattro matrimoni”, l’evento che ha celebrato l’unione di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sarebbe aggiudicato sicuramente il bonus della Gherardesca, grazie soprattutto al suo biondissimo e travolgente ‘animatore di punta’.

Durante i festeggiamenti post-cerimonia, che si sono tenuti ieri sera, venerdì 24 luglio, nell’esclusiva masseria Pettolecchia, a Fasano, Erling Haaland, il campione della nazionale norvegese ha infatti regalato a sposi e convitati la ‘viking row’. Armato di tamburo il compagno di squadra del portiere al Manchester City si è così cimentato nel rituale dei tifosi della Norvegia che imita la remata degli antichi vichinghi e che tutto il mondo ha conosciuto durante i Mondiali Usa 2026.

Dettando il ritmo, Haaland è riuscito a trascinare tutti i convitati vip dell’occasione, incluso lo sposo, come si può vedere dal video diffuso su Instagram della dott.ssa Annapaola Manfredonia.

la Viking row al matrimonio di Donnarumma

video credit: dott.ssaannapaola_manfredonia/Ig

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)