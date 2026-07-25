Al matrimonio di Donnarumma, Haaland trascina tutti con la vogata nordica


Durante i festeggiamenti post-cerimonia, nell’esclusiva masseria Pettolecchia, a Fasano, il campione della nazionale norvegese Haaland, ha regalato a sposi e convitati la ‘viking row’

matrimonio donnarumma

Se avesse partecipato alla nota trasmissione “Quattro matrimoni”, l’evento che ha celebrato l’unione di Gigio Donnarumma Alessia Elefante si sarebbe aggiudicato sicuramente il bonus della Gherardesca, grazie soprattutto al suo biondissimo e travolgente ‘animatore di punta’.

Durante i festeggiamenti post-cerimonia, che si sono tenuti ieri sera, venerdì 24 luglio, nell’esclusiva masseria Pettolecchia, a Fasano, Erling Haaland, il campione della nazionale norvegese ha infatti regalato a sposi e convitati la ‘viking row’. Armato di tamburo il compagno di squadra del portiere al Manchester City si è così cimentato nel rituale dei tifosi della Norvegia che imita la remata degli antichi vichinghi e che tutto il mondo ha conosciuto durante i Mondiali Usa 2026.

Dettando il ritmo, Haaland è riuscito a trascinare tutti i convitati vip dell’occasione, incluso lo sposo, come si può vedere dal video diffuso su Instagram della dott.ssa Annapaola Manfredonia.

la Viking row al matrimonio di Donnarumma

video credit: dott.ssaannapaola_manfredonia/Ig

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)