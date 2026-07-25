“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 visita Castelporziano

A pochi chilometri dal centro di Roma si estende uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del nostro Paese. Seimila ettari di boschi, dune, spiagge incontaminate, testimonianze archeologiche e una straordinaria biodiversità fanno della Tenuta presidenziale di Castelporziano un “unicum”, dove storia, natura e istituzioni si incontrano nel segno del bene comune.

“A Sua Immagine”, il programma condotto da Lorena Bianchetti, in onda sabato 25 luglio alle 16.00 su Rai 1, accompagna i telespettatori alla scoperta di una delle sedi della Presidenza della Repubblica, dal 2016 aperta alla collettività. Giulia Bonella, direttrice della Tenuta presidenziale, guida la visita nel cuore di un ecosistema tra i più preziosi d’Italia, e Dora Cimini, funzionario tecnico del Servizio Tenuta, spiega la particolarità di un luogo dove la custodia del Creato diventa impegno concreto, nel solco dei principi della “Laudato si’” di Papa Francesco. Maria Grazia Cinti, archeologa del Servizio Tenuta, ripercorre la storia di Castelporziano, dalle ville romane al lungo legame con la Chiesa, fino al suo ingresso tra le proprietà dello Stato. Il viaggio prosegue all’interno del Castello con Laura Gabbarini del Servizio Intendenza e nella chiesa di Santa Maria del Soccorso e di San Filippo Neri con il parroco, don Santiago Alonso. La puntata si conclude nel suggestivo Giardino della Regina, dove Luca Maffei, consigliere tecnico del Servizio Tenuta, illustra come le bellezze del passato e del presente si fondono in modo armonico.

Ampio spazio viene dedicato anche al volto più sociale di Castelporziano. Insieme a Isabella Li Gotti, responsabile delle iniziative di carattere sociale del Servizio per la Coesione Sociale, si raccontano i progetti dedicati ai più fragili: persone con disabilità e in condizioni disagiate, anziani, bambini.

Per “Le Ragioni della Speranza “si conclude il pellegrinaggio in bicicletta di don Giordano Goccini e di un gruppo di giovani lungo il Cammino di San Colombano.

L’ultima tappa conduce i pellegrini nel cuore della Val Trebbia, fino a Bobbio, meta finale del cammino e luogo dove San Colombano trascorse gli ultimi anni della sua vita, lasciando un’eredità spirituale e culturale che continua ancora oggi a parlare all’Europa.