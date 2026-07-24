UNICEF Italia: l’attrice e testimonial Ludovica Nasti in missione in Libano

La recente escalation del conflitto in Medio Oriente sta avendo conseguenze devastanti per i bambini e le bambine del Libano

L’attrice e testimonial dell’UNICEF Italia Ludovica Nasti si recherà in missione sul campo in Libano accompagnata da una delegazione dell’UNICEF composta dal Presidente Nicola Graziano, dal Direttore Generale Paolo Rozera, da Emilia Narciso del Consiglio Direttivo e da Patrizia Paternò, Responsabile Comunicazione.

Ludovica Nasti e la delegazione visiteranno le comunità colpite dal conflitto e alcuni progetti dell’UNICEF sull’istruzione, la salute, la riabilitazione fisica e il supporto psico-sociale, la protezione, incontrando bambini e bambine, famiglie e operatori.

La recente escalation del conflitto in Medio Oriente sta avendo conseguenze devastanti per i bambini e le bambine del Libano.

Oltre 1 milione di bambini stanno soffrendo a causa della ripetuta esposizione alla violenza, alla perdita dei propri cari e allo sfollamento e hanno bisogno di assistenza umanitaria. Oltre 300.000 bambini sono sfollati e almeno 100.000 potrebbero ritrovarsi senza scuola all’inizio del prossimo anno scolastico.

L’UNICEF lavora in Libano dal 1984 con programmi sia di sviluppo che d’emergenza

Ludovica Nasti è da tempo vicina all’UNICEF Italia e ha partecipato a diverse attività e iniziative a favore dei programmi dell’organizzazione per i bambini più vulnerabili. Nel 2026 ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio UNICEF “Pro-Memoria” presentato al Giffoni Film Festival 2026 sul tema del Diritto al gioco.