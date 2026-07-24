Un videoclip musicale per svelare che PAPGame è un videogioco

L’eclettica LeiKiè svela il mistero con il nuovo videoclip musicale, Gioco a PAPmusic Game: PAPgame è il videogioco ispirato al film d’animazione italiano PAPmusic

L’eclettica LeiKiè svela il mistero con il nuovo videoclip musicale, Gioco a PAPmusic Game: PAPgame è il videogioco ispirato al film d’animazione italiano PAPmusic – Animation for Fashion, scritto da LeiKiè, prodotto da Not Just Music S.r.l., distribuito in streaming da CG Entertainment.

Con il precedente singolo e video musicale, BREAKING PAPnews, pubblicato in giugno, LeiKiè aveva seminato i primi indizi, incuriosendo i followers, generando oltre 2.000 pickup mediatici verificati in tutto il mondo e oltre 20 milioni di visualizzazioni sui social media, dimostrando un interesse internazionale crescente per l’espansione del PAPworld.

Per più di un mese, il pubblico si è chiesto cosa fosse realmente PAPgame: un gioco da tavolo, un gioco di carte, o qualcosa di completamente diverso?

In Gioco a PAPmusic Game, dopo l’estetica pop e colorata, i ritmi dance di BREAKING PAPnews, LeiKiè con un linguaggio visivo del tutto diverso sulle note di un energico brano elettro pop, ci regala scene poetiche in bianco e nero ispirate a Pierrot che si alternano a vivaci sequenze di gameplay, dove il colorato PAPworld si rivela a poco a poco e la musica non si limita ad accompagnare una storia, ma continua a scriverla.

Questi Pierrot che vogliono divertirsi, vogliono giocare in questa vita che ci mette continuamente alla prova, ci incoraggiano a trovare un po’ di leggerezza anche nelle difficoltà.

L’artista sceglie di lanciare il videogioco, in modo creativo con video musicali, che un poco alla volta, espandono progressivamente l’universo creativo che si agita dentro di lei:

“Spesso mi si chiede come musica, teatro, moda e ogni genere di forma artistica, possano fondersi in questo modo. Dentro di me c’è un naturale fermento, un disordine creativo che credo faccia parte di tutti noi; nel mio caos interiore convivono il mondo teatrale da cui arrivo, il mondo musicale a cui sono approdata successivamente, un mondo di narrazione che è parte di me. In qualche maniera, questo caos interiore si definisce, trova un suo ordine e viene fuori in modo naturale e spontaneo. Per me musica, racconto e estetica pop fanno parte dello stesso mondo. PAP Music – Animation for Fashion il film di animazione che ha dato il via a tutto, è un connubio tra moda, musica, design. E’ ispirato alla Pop music perché è un film musicale, con 51 brani originali che compongono la colonna sonora. PAPmusic si ispira alla Pop music, alla Pop art e al P’AP che è l’acronimo di Pret- À- Porter, da qui il nome PAPmusic, che racconta il mondo della moda. Ma, attenzione… non è l’epilogo, ma l’inizio di una meravigliosa avventura…”.

L’invito è di giocare e condividere l’allegria entrando in PAPgame nell’iconica Piazza Duomo di Milano, che diventa un surreale universo “POP-olato” da personaggi, dove tra oggetti e ambientazioni del film PAPmusic – Animation for Fashion, iniziano ad apparire i primi elementi destinati a caratterizzare l’esperienza di gioco: i cuori diffondono PAPlove e, invece di incoraggiare la violenza, trasformano gli incontri in danza, umorismo e interazioni inaspettate.

Tra i volti familiari che ritornano dall’universo di PAPmusic ci sono Pongo, il cucciolo combinaguai, il Bruco che riappare in una veste completamente nuova.

Nel videoclip emergono simboli misteriosi, classifiche, oggetti iconici e gli inconfondibili mostri del PAPworld, già protagonisti del film e oggi presenti anche nel merchandising ufficiale. Tutti elementi che suggeriscono un universo di gioco ricco, riconoscibile e ancora tutto da scoprire. Dietro l’energia electro-pop di Gioco a PAPmusic Game, si nasconde un invito semplice: superare ostacoli e tristezza. Tra mostri, PAPrank, PAPlove, fantasmi con T-shirt, il gioco diventa una metafora della capacità di reagire alle difficoltà con ironia e creatività. Nel PAPworld, un momento di tristezza si trasforma in autoironia, ritmo, colore e voglia di sorridere.

PAPmusic – Animation for Fashion, da cui ha origine tutto, è nato come film d’animazione fuori dagli schemi capace di fondere moda, musica, design, cultura pop e patrimonio artistico italiano, si è progressivamente evoluto in un vero e proprio IP cross-mediale Made in Italy.

Ambientato tra Milano, Roma, Venezia e Pompei, il film ha costruito un universo visivo colorato e surreale che unisce romantic comedy, musical, fashion culture e comic in una formula estremamente riconoscibile.

Con la sua estetica, il linguaggio ironico e il forte immaginario visuale, PAPmusic si propone oggi come uno dei progetti entertainment indipendenti italiani più atipici e cross-settoriali, capace di parlare contemporaneamente al mondo del cinema, dell’animazione, del fashion lifestyle, della musica pop e della creator culture.

I followers, che sono sempre di più, raccontano di essere stati “PAPizzati”…ma cosa significa?

“Essere ‘PAPizzato’ significa vedere il mondo con più gioia attraverso gli occhi del cuore e, quando possibile, con uno spirito più leggero e felice che unisce le persone”.