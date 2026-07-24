Dal 24 luglio, torna Lor3n con l’inedito “Che male”, già in radio e di cui esce oggi il video su Youtube (Musics è / The Orchard)

Dal 24 luglio, torna Lor3n con l’inedito “Che male”, già in radio e di cui esce oggi il video su Youtube (Musics è / The Orchard).

Lor3n, pubblica sul suo canale Youtube il video, dopo aver scelto, per il nuovo singolo, di dare anteprima solo alle radio, in risposta all’appoggio che le radio stesse gli stanno dando da due anni, da quando. scelto da Amadeus, partecipò a Sanremo Giovani.

Qui il video: https://youtu.be/s7KBUg4FPR4

Il video nasce come una chiamata che sembra non avere mai fine. Un filo rosso attraversa le immagini, si tende, si intreccia e crea una connessione interminabile con qualcuno che, anche se lontano, continua inevitabilmente a restare presente. Tra luce calda, atmosfere tropicali e richiami d’estate, il video racconta quel legame invisibile capace di unire due persone oltre le distanze, trasformando le parole della canzone in immagini, attese e sensazioni sospese. Perché alcune connessioni non si spezzano: continuano a vivere, a chiamarci e a lasciare un segno. Il videoclip è stato girato e diretto da Parano!ds a Campomarino di Maruggio, presso Tutti Frutti, storico locale e punto di riferimento del litorale.

«Questo brano nasce con l’esigenza di partire. Il bisogno di staccare dalla quotidianità della città e andare altrove. Verso il mare. È un brano leggero che ha voglia di trasmettere agli ascoltatori freschezza e libertà. Ho scritto parole e melodie – afferma Lor3n – pensando a quell’urgenza di partire verso il mare con qualcuno, mentre la musica e i piccoli vizi della quotidianità cercano di colmare un vuoto.»

Lor3n, all’anagrafe Lorenzo Iavagnilio, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001. Si appassiona alla musica, grazie anche al sostegno della sua famiglia, il padre possedeva una chitarra lasciata in cantina da molti anni e il giorno in cui Lor3n la scoprì fu amore a prima vista. Da quel momento, più o meno a dieci anni, ha cominciato a suonare in modo amatoriale per poi prendere lezioni. Il mondo della musica l’ha incuriosito sempre di più, fino a farlo innamorare anche del pianoforte. Il mezzo per esprimersi, grazie anche ad un percorso didattico, cominciato fin da piccolo, lo ha trovato proprio nella musica, iniziando a scrivere le sue canzoni a 14 anni.

È il 2019 e pubblica il singolo d’esordio, da indipendente, autoproduce l’EP “Devo Correre”. Il 2023 è l’anno segnato dall’incontro con Mimmo Mignogna che, con la sua etichetta indipendente Musica è, gli propone il contratto discografico. Il primo singolo, uscito il 30 giugno, si intitola “Notte”, in cui racconta di una situazione post relazione in cui entrambe le persone si allontanano ma rimangono comunque legate da tutto quello che c’è stato, arriva poi “Come in un film”, brano di sfogo verso un futuro incerto ma anche una dichiarazione d’amore. A ottobre dello stesso anno viene scelto per partecipare alle selezioni per Sanremo Giovani, rientrando nella rosa dei primi 8 finalisti su Rai1, con il brano “Fiore d’inverno”, una dichiarazione d’amore raccontata attraverso la scelta del titolo: “Fiore” per esaltare l’aspetto positivo delle emozioni, “d’inverno” perché concepito in un momento sbagliato che ne ha impedito lo sbocciare.

Dopo l’esperienza sanremese ad aprile 2024 esce “Galassia”, che poi darà il titolo al suo primo album, in cui parla di cambiamenti, di rischi e dell’importanza di prendersi cura di una persona. A giugno “Fulmine”, storia di due persone che vivono l’amicizia durante il giorno ma nella notte si incontrano per trascorrerla insieme e uno dei due comincia a provare qualcosa di più. Alla fine dell’estate arriva “Bene”, in cui affronta il tema della ricerca del benessere e della serenità che si può trovare negli occhi di una persona, quasi come se fosse il nostro rifugio. Per chiudere l’anno lancia “Altalene” dove, con la metafora del titolo, simboleggia i momenti di euforia e tristezza che caratterizzano le relazioni.

Ad aprile 2025 è uscito “Galassia” l’album d’esordio, lanciato in radio dall’inedito “Casa” a cui è seguito “Fango”, brano leggero che segna la partenza di un nuovo capitolo della sua musica. Il ritorno nel 2026 lo ha voluto con l’omaggio a Ornella Vanoni, interpretando “L’Appuntamento”, prima di tornare con “Cobalto” il nuovo inedito. Dopo un breve ma intenso tour che lo ha visto protagonista dal vivo a Roma e a Milano, porta la sua nuova musica in radio con il singolo “Che male”.