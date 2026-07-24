Stasera su Rai 2 L’Ispettore Coliandro 6 con l’episodio “Smartphone”: la trama

L’episodio intitolato “Smartphone” della sesta stagione della serie L’ispettore Coliandro, diretta dai Manetti Bros stasera su Rai 2: la trama

Venerdì 24 luglio 2026 alle 21:30 su Rai 2 ritorna Coliandro, il poliziotto più pasticcione, testardo, opportunista, generoso, inconsapevolmente comico e ostinatamente incorruttibile. Sei nuove inchieste nella sua Bologna, tra combattimenti clandestini e gioco d’azzardo, corse truccate e attentati, criminalità internazionale e nostrana. Al suo fianco Coliandro troverà i colleghi di sempre e, immancabilmente, sei bellissime donne.

Nell’episodio “Smartphone”, Coliandro viene contattato da una ragazza che ha bisogno d’aiuto: il suo fidanzato è scomparso dopo aver rubato uno smartphone e averci trovato dentro dei filmati di una banda di criminali russi. La giovane si rivolge all’ispettore perché lo sente spesso nominare dalla zia, il sostituto procuratore Longhi, che però ritiene che Coliandro non sia un bravo poliziotto.