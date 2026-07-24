“Salt” di Phillip Noyce con Angelina Jolie stasera su Rai 4: la trama del film

Il film “Salt”, diretto da Phillip Noyce e interpretato da Angelina Jolie, Liev Schreiber e Chiwetel Ejiofor stasera su Rai 4: la trama

Una spy-story interpretata da Angelina Jolie e diretta dallo specialista del genere Philip Noyce. È il film “Salt”, in onda venerdì 24 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4. Evelyn Salt è un’agente Cia che assiste alla confessione di una spia russa: sta per scattare il piano per un attentato ai danni del Presidente russo durante la sua prossima visita negli Stati Uniti per i funerali di Stato del Vicepresidente americano. Ma l’agente al centro di questo complotto è proprio Evelyn Salt! La donna si dichiara innocente, ma non è creduta e fugge, senza potersi fidare di nessuno. Ed è solo l’inizio.