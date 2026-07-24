Per Roberto Bolle una stella a Hollywood, il suo nome sarà sulla Walk of Fame

Salgono a 19 gli artisti italiani celebrati sul marciapiede più famoso del mondo

Roberto Bolle conquista la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame. L’étoile italiana è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance.

“Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti. Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore” dice entusiasta il ballerino.