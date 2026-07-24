Oroscopo di oggi, venerdì 24 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 24 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
I nuovi progetti sono pronti per il varo, ma anche a costo di apparire troppo pignoli, riguardiamo i dettagli, spesso sono questi a fare la differenza. Mercurio contrasta la foga di Marte, a tutto vantaggio della riflessione. Interroghiamoci su ciò che ci fa paura.
Toro
Una buona stella ci sostiene nel lavoro e nel settore economico. Soddisfazioni e consensi promettono di renderci sereni e appagati. In amore tutto va per il meglio. Nuovi incontri promettenti, per chi di noi è solo alla ricerca di emozioni.
Gemelli
Sotto il tiro della Luna in Vergine, abbiamo difficoltà a organizzarci. Fortunatamente qualcuno ci dà generosamente una mano, togliendoci dallo stallo. A dispetto delle nostre fosche previsioni, di fronte a un problema, troviamo comprensione e appoggi.
Cancro
Meglio di così non potrebbe andare, con la Luna in sestile dalla Vergine, che appiana gentilmente i contrasti e ci offre un punto di vista aderente alla realtà. Mercurio congiunto è un’iniezione di fiducia nelle nostre capacità, quello spirito d’iniziativa che a volte manca.
Leone
C’è una matassa da sbrogliare, più che altro con noi stessi? Una voce interiore ci guida. Non è facile cambiare le cose, ma provare si può. Alcuni malesseri sono soprattutto di carattere psicosomatico, cominciamo a pensare in modo diverso.
Vergine
Grazie alla Luna armonica a Mercurio, abbiamo l’intelligenza per vincere ogni sfida, anche quella con un’insolita impazienza. Il traguardo è raggiungibile. Una relazione può nascere e farsi fin da subito coinvolgente. Serenità anche per le storie un po’ ossidate.
Bilancia
Se il nostro stato d’animo è fluttuante, siamo tentati di attribuire agli altri la responsabilità di ciò che non va. Andiamoci piano, è controproducente. Risentiamo del clima ballerino all’interno del rapporto. Magari è la quotidianità che genera insofferenza.
Scorpione
Luna in Vergine e Mercurio in Cancro, la configurazione ideale per guadagnarci la stima dei colleghi, per avanzare richieste, inoltrare proposte. Giornata importante. Un incontro mette in luce il potenziale di dolcezza e di sensualità che abbiamo da offrire.
Sagittario
Dobbiamo fronteggiare qualche imprevisto o adattarci a nuove esigenze pratiche, e questo sarà uno sprone per essere flessibili e creativi. Prepariamoci a fare scelte accorte, a valutare con discernimento le possibilità di successo di un investimento.
Capricorno
Con la Luna in trigono, risolviamo qualche problema. Complice un ambiente disponibile, portare a termine gli impegni non è un sogno, è una realtà. È in arrivo un invito o una proposta capaci di farci riconciliare con il mondo intero, compagno incluso.
Acquario
Lo stimolo più significativo arriva dal trigono Urano-Plutone. Riceviamo proposte, richieste di collaborazione, anche grazie all’esperienza accumulata. Un’annosa questione può essere affrontata e risolta. Buona possibilità di piccole entrate non preventivate.
Pesci
Per quale motivo fare resistenza all’amore, quando il suo richiamo è così potente? Arrendiamoci, il passato non è un ostacolo quanto una risorsa. Il morale è alto e leggero, cerchiamo di essere spontanei, per non permettere ai dubbi di frenare gli slanci.