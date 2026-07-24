Onde musicali sul Lago d’Iseo: il Duo DissonAnce sabato 25 luglio a San Defendente (Bg), domenica 26 il soprano Gandolfo e il pianista Barrali a Marone (Bs)

Dopo i tanti appuntamenti di giugno, seguiti da un pubblico particolarmente numeroso, la nona edizione di Onde musicali sul Lago d’Iseo , il festival organizzato dall’ Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo , l’ente di promozione turistica del Lago d’Iseo, proseguirà nel mese di luglio con un fitto calendario di eventi che animeranno i luoghi più suggestivi delle due sponde del Sebino e di alcune località limitrofe, con il coinvolgimento di una ventina di Comuni delle province di Bergamo e Brescia.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno il festival darà spazio al le giovani promesse della musica internazionale, che fino al 26 luglio parteciperanno all’ International Piano Campus , giunto alla diciassettesima edizione. Ospitato presso la prestigiosa Accademia Tadini di Lovere (Bg) e organizzato dall’associazione culturale Pianofriends , il Campus è pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza formativa completa, orientata alla pratica concertistica e alla preparazione concorsuale. I docenti saranno Vincenzo Balzani , direttore artistico di Pianofriends e del Concorso Tadini, Philippe Raskin , pianista e docente presso l’Accademia di Vienna, e Giuseppe Andaloro , concertista di fama internazionale a l quale è stato richiesto di focalizzare lo studio sul repertorio per pianoforte e orchestra a due pianoforti: un ambito fondamentale nella formazione di un pianista per affrontare il repertorio concertistico e i principali concorsi internazionali con maggi ore consapevolezza. Particolare attenzione è riservata, come sempre, ai pianisti più piccoli, grazie alla presenza e all’esperienza di Catia Iglesias , presidente di Pianofriends, e Giovanna Di Donna , che garantiscono un approccio didattico attento, empatico e personalizzato, capace di accompagnare i più giovani nel loro primo percorso di crescita musicale.

Tra gli appuntamenti più interessanti del mese spicca quello di sabato 25 luglio presso l’ Eremo di San Defendente , luogo di grande suggestione con una spettacolare vista sul Sebino, raggiungibile da Esmate (Bg) con una bella passeggiata di circa 40 minuti: qui si esibirà il Duo DissonAnce , che p resenterà al pubblico I l favoloso mondo del cinema (inizio concerto ore 21). I fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin eseguiranno alcune delle colonne sonore che hanno segnato la storia della settima arte, evocando celebri collaborazioni tra compositori e registi: da Prokofiev-Eisenstein a Hermann-Hitchcock , da Rota-Fellini a Morricone-Leone fino a Williams–Spielberg . L’ esecuzione di famosi brani di Bernstein ( Ouverture da West Side Story ) , Herrmann ( Ouverture da Intrigo internazionale) , Morricone (un omaggio in forma di suite delle musiche scritte per Sergio Leone), Tiersen (suite da Il favoloso mondo di Amélie ) e di altri grandi autori verrà accompagnata da brevi riflessioni sul valore espressivo della musica nel linguaggio cinematografico . Caberlotto e Meneghin, che si sono conosciuti nel 2005 ad un corso di perfezionamento dopo il diploma al Conservatorio di Firenze, hanno inciso diversi album e collaborato con formazioni e artisti prestigiosi, tra cui l’ Orchestra d’Archi Italiana , la violinista Cecilia Ziano e l’attrice Laura Curino . Alcuni compositori, tra i quali lo stesso Morricone , hanno dedicato brani originali al duo, riconoscendo nel loro approccio una valorizzazione dell’identità timbrica e interpretativa del loro strumento.

Infine, domenica 26 luglio , presso la Cittadella della Musica e dell’Arte di Marone (Bs) andrà in scena il Victor Borge Tribute ( ore 21 ), concerto lirico-vocale, ironico e divertente, con momenti di puro cabaret, che vedrà protagonisti il soprano Angela Gandolfo e il pianista Roberto Barrali . Musicista e comico danese naturalizzato statunitense, Victor Borge sfruttava le sue ottime capacità pianistiche alternando monologhi a scherzi in musica e a sprazzi di autentico pianismo classico . A nimati anch’essi da una vena ironica e brillante, Gandolfo e Barrali hanno voluto omaggiare questo grande artista, mettendosi in gioco per offrire al pubblico un repertorio considerato “serio” (incluse alcune romanze di Verdi e Puccini) eseguito in modo esilarante.

Da ricordare che quest’anno ricorre un compleanno importante, il centenario della Motonave Capitanio 1926 , il battello più antico del Lago d’Iseo, patrimonio e memoria storica della navigazione l acustre: la ricorrenza verrà festeggiata con sei concerti in programma fino al 5 settembre tra Lovere, Maron e, Iseo, Predo re, Paratico, Pisogne e Castro e ospitati a bordo dello splendida e storica imbarcazione.

Onde musicali sul Lago d’Iseo è reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia, al supporto straordinario della Fondazione della Comunità Bergamasca e al sostegno degli sponsor Navigazione Lago d’Iseo, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Comisa, Bertoni antinfortunistica industriale, Gfelti, Antica Fratta Franciacorta e Lions Club Lovere ) . C ome sempre, tutti gli eventi del festival sono a ingresso libero , ad eccezione di tre concerti speciali : quello del 27 giugno scorso alla Rocca Martinengo di Monte Isola e i due che andranno in scena sull’ Isola di Loreto il 5 settembre , a chiusura della rassegna .