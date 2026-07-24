Nazionale, Maldini e Leonardo scelgono Pirlo come nuovo ct

Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo per guidare la Nazionale italiana sono tornati su uno dei primi nomi che erano usciti, un po’ a sorpresa, per la panchina azzurra: il ‘Maestro’ Andrea Pirlo, che ha accettato di guidare la Nazionale, così da essere il dopo Rino Gattuso, con un altro campione del 2006 che cercherà di riportare l’Italia ai Mondiali dopo la qualificazione fallita nelle ultime 3 edizioni.

Manca solo l’ufficialità, salvo imprevisti dell’ultimo secondo, ma i giorni sono caldi e martedì 28 luglio è convocata alle ore 12 la riunione del Consiglio Federale della Figc dove ci potrebbe essere la condivisione del nome del nuovo ct e magari l’annuncio ufficiale.