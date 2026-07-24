Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania: “E’ un grande onore”

L’ex Borussia Dortmund e Liverpool prende il posto di Julian Nagelsmann alla guida della selezione tedesca

È ufficiale: Jürgen Klopp è il nuovo commissario della Germania, un’altra blasonatissima nazionale da ricostruire. Succede a Julian Nagelsmann, la cui esperienza al Mondiale “è stata disastrosa”, scrive la stampa tedesca. “Questo è un giorno davvero speciale per me”, ha detto Klopp durante la presentazione a Francoforte, “è un grande onore”.

Insieme all’annuncio della nomina di Klopp, la Federazione tedesca ha anche rivelato che Per Mertesacker assumerà la carica di direttore generale della DFB da gennaio 2027. L’orizzonte di Klopp è una linea a quattro anni, per i Mondiali 2030, con la tappa intermedia degli Europei.

“La nazionale è in grado di unire noi tedeschi come quasi nessun’altra cosa“, ha detto Klopp. “È proprio questo che rende questo incarico così speciale per me”.

“Ora non vedo l’ora di affrontare questo compito speciale nel calcio tedesco, che affronteremo insieme con umiltà e pazienza: costruire una squadra che lotti l’una per l’altra, che si diverta a giocare a calcio e dietro la quale la gente del nostro Paese possa stringersi con piena convinzione”, ha detto ancora Klopp prima di minacciare scherzosamente la stampa: “Se vi comportate male o non lasciate in pace la mia famiglia, me ne vado. Se domani dite che è un disastro, me ne vado”.

La prima partita alla guida della nazionale tedesca per Jurgen Klopp sarà la grande sfida contro l’Olanda in Nations League, ad Amsterdam il 24 settembre.