Il film “Amiamoci finché siamo vivi” stasera su Rai 3: la trama

Su Rai 3 il film “Amiamoci finché siamo vivi” (titolo originale Aimons-nous vivants, 2025) una commedia sentimentale francese diretta da Jean-Pierre Améris: la trama

Dopo un ictus che mette in crisi la sua carriera, l’ex cantante Antoine Toussaint lascia Parigi e parte per Ginevra con strane idee per la testa ma l’incontro con Victoire, una donna dal carattere libero e sorprendente, lo spinge a riscoprire emozioni, desideri e possibilità che credeva perduti.

E’ la trama del film “Amiamoci finché siamo vivi” che Rai 3 propone venerdì 24 luglio 2026 alle 21:30.