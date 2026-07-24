I Sud Sound System pubblicano il singolo “Salento Sound”

SUD SOUND SYSTEM, 35 anni di musica e radici: fuori in radio e in streaming il singolo “Salento Sound” in collaborazione con KYBBA

Tra impegno sociale e identità culturale, i Sud Sound System celebrano trentacinque anni di musica reggae con una raccolta celebrativa dei loro brani simbolo e con un nuovo singolo “Salento Sound”, feat. Kalibwoy per Kybba, produttore salentino alla ribalta mondiale.

Un progetto speciale che unisce memoria e futuro con la storica formazione salentina pronta ancora una volta a portare nel mondo il proprio linguaggio musicale, le proprie radici e l’energia che da oltre tre decenni accompagna il loro percorso artistico. Un tour internazionale che attraverserà festival, club e piazze, riportando sul palco l’identità di un movimento culturale che ha segnato profondamente intere generazioni.