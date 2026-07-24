Guardiola dice no all’Italia, non sarà ct della Nazionale

Il tecnico catalano declina l’offerta della Federcalcio

Pep Guardiola ha detto no alla proposta di diventare ct dell’Italia. Il tecnico catalano, per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo, ha declinato l’offerta.

Come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per se’ e per la sua famiglia.

La Gazzetta dello Sport scrive che “il tecnico catalano ci ha pensato e ripensato, arrivando probabilmente anche a immaginarsi con il tricolore sulla divisa ad ascoltare le note dell’inno di Mameli. Poi però la ragione ha prevalso sul cuore e la risposta è stata quella forse più logica, viste le premesse. Perché Guardiola, in realtà, la sua decisione l’aveva presa tempo fa, quando ha deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni”. Guardiola si sarebbe preso dei giorni di riflessione “prima che a prendere il sopravvento fossero i dubbi. Su tutti la voglia matta di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso, ma soprattutto ai propri cari”.