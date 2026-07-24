Banconote euro: la BCE lancia un sondaggio per scegliere i nuovi disegni

Entro il 21 settembre, i cittadini europei potranno esprimere la propria preferenza sul sito della Banca Centrale Europea

La Banca centrale europea (BCE) lancia un sondaggio online per scegliere la futura serie di banconote in euro tra i dieci disegni finalisti. Il sondaggio è aperto a tutti i residenti dell’area dell’euro che potranno esprimere la propria preferenza fino al 21 settembre 2026 e contribuire così alla scelta finale.

Per visualizzare i dieci disegni e partecipare al sondaggio, bisogna accedere alla pagina dedicata sul sito della BCE.

Questo sondaggio affianca un’analoga rilevazione che verrà condotta da una società di ricerca indipendente presso un campione rappresentativo di cittadini dell’area dell’euro. I risultati dei due sondaggi contribuiranno alla decisione finale del Consiglio direttivo della BCE sul disegno delle nuove banconote, prevista entro la fine dell’anno.

I disegni finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da 21 esperti di discipline diverse (grafica, comunicazione, neuroscienze e storia), ciascuno designato dalla banca centrale dei paesi dell’area dell’euro. I disegni finalisti si ispirano a due temi: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, e i cittadini sono invitati a pronunciarsi.

La proposta selezionata sarà poi ulteriormente sviluppata e testata prima di entrare in produzione e, successivamente, in circolazione. La nuova serie di banconote sfrutterà i progressi tecnologici per contrastare le tecniche di falsificazione. Le nuove banconote saranno dotate di caratteristiche di sicurezza nuove e più avanzate, per agevolarne il riconoscimento e l’accessibilità, anche da parte delle persone con problemi visivi.

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