Su Rai 2 “Il commissario Rex” stagione 11 con “Gioco di ombre”

Stasera In prima visione Tv arriva su Rai 2 l’undicesima stagione della serie “Il Commissario Rex”: la trama dell’episodio “Gioco di ombre”
In prima visione Tv arriva su Rai 2 da giovedì 23 luglio 2026 l’undicesima stagione della serie “Il Commissario Rex”. La stagione segna il rilancio della serie come coproduzione italo-austriaca, spostando l’ambientazione da Vienna a Roma. Il protagonista è il commissario Lorenzo Fabbri (interpretato da Kaspar Capparoni), affiancato dall’inseparabile pastore tedesco.
Nel primo episodio intitolato “Gioco di ombre”, Max salva un uomo seduto su una bomba. Indagando, emerge che l’uomo, che nel frattempo viene ritrovato morto, fingeva di essere un agente segreto per irretire le donne e farsi consegnare ingenti somme in denaro.